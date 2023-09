Łazik marsjański bije rekord. Perseverance nie przestaje zadziwiać

Dzięki funkcji automatycznego pilota pokonywanie rozległych przestrzeni Czerwonej Planety stało się dużo szybsze. Łazik może w czasie rzeczywistym szukać dla siebie optymalnej trasy, nie musząc oczekiwać na polecenia od kontrolerów z Ziemi. Podobne zdolności otrzymał łazik Curiosity, po aktualizacji jego oprogramowania. Jest to duże usprawnienie w porównaniu do robota Sojourner, który musiał zatrzymywać się co około 13 centymetrów, by procesor mógł określić, jaki kolejny ruch powinien wykonać. Zespół odpowiedzialny za Perseverance podkreśla jednak, że aktualne dokonania ich robota są możliwe tylko dzięki wcześniejszym osiągnięciom Sojournera, Spirita, Opportunity i Curiosity.