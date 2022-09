"Latająca forteca" na dnie Zalewu Szczecińskiego? To może być wrak amerykańskiego bombowca

Podczas prac realizowanych w ramach projektu "Wraki Zalewu Szczecińskiego 2022" eksperci na dnie zalewu dokonali niecodziennego odkrycia. Natrafili na wrak samolotu. Są to najprawdopodobniej pozostałości amerykańskiego bombowca B-17G. Wyjaśniamy, co to za maszyna i co mogła robić w tym regionie.