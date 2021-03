Ktoś Ci się podoba? Uważaj, może cię zdradzić sztuczna inteligencja

Naukowcy badali aktywność mózgu

W eksperymencie uczestniczyło 30 osób. Podczas badań ochotnicy siedzieli przed ekranem komputera, gdzie wyświetlały się zdjęcia różnych twarzy. Żadna z nich nie należała do prawdziwego człowieka. Były to natomiast realistycznie wyglądające portrety, wygenerowane na podstawie bazy około 200 000 zdjęć celebrytów.

Chociaż w badaniu uczestniczyła niewielka liczba osób, było ono w stanie pokazać, w jaki sposób zaawansowane systemy sztucznej inteligencji są w stanie ustalać, co jest dla nas atrakcyjne. Naukowcy uważają, że jest to ogromny krok, ponieważ w przyszłości może otworzyć furtkę do analizowania innych funkcji poznawczych np. percepcji, czy sposobów podejmowania decyzji, a nawet stereotypów i ukrytych uprzedzeń. Badania ukazały się na łamach "IEE Transactions on Affective Computing".