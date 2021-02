Niecodzienne "selfies". Pomogą zmniejszyć konflikty między ludźmi a zwierzętami

Technologia pomoże chronić zwierzęta

Naukowcy pracują nad technologią, która umożliwi pokojowe współistnienie ludzi oraz słoni w Afryce i Azji. W tych regionach bardzo często dochodzi do konfliktów, ponieważ zwierzęta niszczą uprawy i zagrody. W niektórych przypadkach dochodzi nawet do śmiertelnych wypadków. To wszystko jest spowodowane kurczeniem się naturalnych siedlisk i ekspansywną działalnością człowieka. Jak donosi BBC, w samych Indiach każdego roku ginie około 400 osób i 100 słoni, w wyniku tego typu incydentów.