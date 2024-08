Kształt, który chłodzi budynki. Ten eksperyment napawa optymizmem

Naukowcy z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku wskazują, że architektoniczne projekty o zygzakowatym kształcie mogą skutecznie ograniczyć ilość ciepła pochłanianego przez budynki, co w rezultacie pomaga w ich chłodzeniu, jak donosi The Guardian. Według badań, ściany "plisowane" mogą zredukować temperaturę nawet o 3 st. C w porównaniu do ścian płaskich.