Księżyc Bobrów. Ostatni superksiężyc w tym roku

Superksiężyc to potoczne i astrologiczne określenie Księżyca w pełni, kiedy ten znajduje się w perygeum swojej orbity, czyli jest najbliżej Ziemi. Dla obserwatorów wiąże się to z wrażeniem obserwacji większego Księżyca. Jak podaje NASA, z perspektywy obserwatora superksiężyc jest o 14 proc. większy i świeci o 30 proc. jaśniej, niż ma to miejsce w przypadku, gdy Księżyc znajduje się w apogeum.