Kryzys migracyjny z 2015 r. to przy tym pestka. Setki milionów uchodźców przy granicach UE

Kolejne raporty potwierdzają alarmujące wnioski – w ciągu kilkudziesięciu lat setki milionów ludzi znajdą się w warunkach temperatury, bezpieczeństwa żywnościowego i dostępu do wody, które pozostanie im tylko jedno wyjście – migracje.

Z biegiem czasu pojawiają się kolejne raporty, które szacują, jak ogromna ilość ludzi może być zmuszona do uchodźstwa ze względu na zmiany klimatyczne. W maju bieżącego roku badanie wykorzystujące dane ONZ i opublikowane w PNAS oszacowało, że do 2070 roku do 3,5 mld ludzi (czyli jedna trzecia prognozowanej populacji świata) będzie żyć w warunkach ekstremalnego ciepła, co będzie skutkować migracjami.

Kilka dni temu natomiast Instytut Ekonomii i Pokoju (IEP) – jeden z najbardziej wpływowych think tanków na świecie, odpowiedzialny m.in. za Światowy Indeks Pokoju, opublikował raport, z którego wynika, że w ciągu najbliższych 30 lat ok. 1,2 mld ludzi na świecie znajdzie się w warunkach ekologicznych, które zmuszą ich do uchodźstwa. Warunki te ekologiczne to niedobory w dostępie do wody i żywności, narażenie na klęski żywiołowe oraz rosnąca populacja. Kraje najbardziej narażone na te procesy to te położone w Afryce Subsaharyjskiej, Azji Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

I oczywiście tutaj nasuwa się pytanie o kierunek takich migracji.

Apel 11 tys. naukowców. "Mamy moralny obowiązek"

– Ludzie starają się, dopóki to możliwe, zostać na miejscu i zaadaptować. A ruszą najpierw tam, gdzie najbliżej i najłatwiej. W przypadku Indii będzie problem, bo "po bokach" Pakistan i Bangladesz z podobnymi problemami, a na północy skalisty Tybet. W przypadku Chin może Syberia. W przypadku Afryki oczywiście Europa. I owszem, jak to się zacznie, to nasza chata nie będzie z kraja – mówi WP Tech klimatolog i współtwórca portalu Nauko o Klimacie, Marcin Popkiewicz.

Jego słowa potwierdzają raporty. Wcześniej wspomniane badanie szacujące skalę i wpływ ekstremalnych upałów na populacje, mówi o tym, że "ogólniej rzecz biorąc, ludzie zwykle unikają decyzji o migracji i zależy ona od złożonego zestawu czynników, w tym możliwości dostosowania się", jednak "szereg analiz sugeruje, że zmiany warunków klimatycznych mogą wywierać wystarczającą presję, by powodować migrację, której część może przybrać formę fal ludzi szukających azylu przed konfliktami".

Ryzyko, że migranci klimatyczni trafią do Europy, zdecydowanie więc istnieje. A przecież z przymusowymi migrantami mieliśmy już w Europie doświadczenie i to całkiem niedawno.

Kryzys migracyjny z 2015 roku

W okolicach 2014-2015 roku Unia Europejska stanęła naprzeciw największemu kryzysowi migracyjnemu w swojej historii – w samym 2015 roku do krajów państw członkowskich wpłynęło wtedy 1,2 mln wniosków o azyl. Już taka skala problemu była w stanie doprowadzić do ogromnych napięć politycznych i społecznych. Za przykład można tu wymienić sytuację Grecji, w której napływ emigrantów był tak duży, że Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), ogłosiło, że proces ten może doprowadzić do kryzysu humanitarnego w kraju. Albo kontrowersyjną i krytykowaną decyzję Węgier o wybudowaniu ogrodzenia na całej długości granicy z Serbią, utrudniającą migrantom możliwość wchodzenia na teren tego kraju w celu podróży na północ Europy. W tym kontekście ujawnił się tym samym znaczący problem – brak wspólnej polityki migracyjnej państw członkowskich UE, co skutkowało ograniczeniem możliwości złagodzenia kryzysu.

Skoro milion czy dwa miliony uchodźców przy granicach UE były przyczyną takich napięć i społecznych i trudności organizacyjnych w państwach członkowskich, to co stanie się, kiedy będzie ich sto milionów lub więcej, jest trudne do wyobrażenia.

Tym bardziej że ze wszystkich danych dotyczących emisji dwutlenku węgla wynika, że to właśnie kraje bogate, a nie te, z których będą migrować ludzie, są głównymi winowajcami zmian klimatycznych. Migranci będą mieli więc mocne etyczne argumenty, żeby domagać się pomocy i udzielenia im schronienia w Europie. I trudno też nie zacząć w tym kontekście zastanawiać się, do jakich konfliktów może dojść jeśli spotkają się z odmową i czy nie będą to konflikty zbrojne, pełne aktów przemocy.

Zatrzymanie zmian to jedyny ratunek

Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę to, że w przypadku poważnych zmian klimatu Europa sama będzie miała problemy z czynnikami, przez które migranci będą ruszać z krajów Bliskiego Wschodu czy Afryki Subsaharyjskiej – suszą, dostępem do wody, upałami – choć oczywiście w nieporównywalnie mniejszej skali.

Jakie jest więc rozwiązanie? Jak najszersze globalne działanie mające na celu jak najszybsze ograniczenie emisje gazów cieplarnianych aż do zera. Tylko to jest nam bowiem w stanie zagwarantować, maksymalne złagodzenie efektów, które są pokłosiem ocieplenia, które z kolei odpowiada za wiele wcześniej wymienionych przyczyn migracji – upały, dostęp do żywności itd.

O braku lub wystąpieniu przyszłego ogromnego kryzysu migracyjnego decydują więc w największym stopniu politycy (więc pośrednio obywatele i wyborcy). To bowiem od projektów takich jak np. Europejski Zielony Ład zależy, jak szybko światowe gospodarki przestaną emitować gazy cieplarniane, które mogą, jak widać, zgotować nam piekło na Ziemi.