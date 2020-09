Kryzys klimatyczny może przesiedlić do połowy wieku aż 1,2 mld osób

Instytut zauważył, że dziewiętnaście krajów zmagających się z największą liczbą zagrożeń, w tym z niedoborem wody i żywności oraz większym narażeniem na klęski żywiołowe, należy również do 40 najmniej pokojowych krajów świata. Kraje takie jak Nigeria, Angola, Burkina Faso i Uganda doświadczą równocześnie znacznego wzrostu liczby ludności, co potęguje konieczność przesiedleń.

"Niepokoje, zamieszki i konflikty"

– Będzie to miało ogromne skutki społeczne i polityczne, nie tylko w krajach rozwijających się, ale także w krajach rozwiniętych, ponieważ masowe wysiedlenia doprowadzą do większego napływu uchodźców – powiedział Steve Killelea, założyciel instytutu.

W raporcie IEP wykorzystano m.in. dane Organizacji Narodów Zjednoczonych do oceny narażenia 157 krajów na osiem zagrożeń ekologicznych, a następnie oszacowano ich zdolność do sprostania im. W efekcie stwierdzono, że do 2050 r. 141 krajów stanie w obliczu co najmniej jednego zagrożenia ekologicznego. Większość z tych państw leży w Afryce Subsaharyjskiej, Azji Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.