Kryzys klimatyczny. Europosłowie PiS krytycznie o projekcie Unii Europejskiej

Zgadza się z nią europoseł Zdzisław Krasnodębski (PiS), który przyznał, że pomysł jest nie do przyjęcia. "To, co nas niepokoi, to fakt, że idzie to w stronę odejścia od tego, co zostało uchwalone przez Radę Europejską. Będziemy jeszcze walczyć, żeby cele klimatyczne były oznaczane na poziomie unijnym. Cel na poziomie 55 proc. uważamy za zbyt ambitny", dodał.