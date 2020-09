Eksperci chwalą Chiny. Ta decyzja wpłynie na losy świata

Jeśli Chinom uda się dotrzymać postanowienia będzie to największe osiągnięcie w walce z kryzysem klimatycznym , jakie został do tej pory podjęte. Zdaniem ekspertów ruch ten ograniczy wzrost średniej temperatury na świecie o 0,2 - 0,3 stopnie Celsjusza.

W ramach postanowień paryskich 200 krajów zobowiązało się ograniczyć produkcję dwutlenku węgla. Do roku 2100 pozwoli to ograniczyć wzrost temperatury do 2,7 stopni. Jeśli Chinom uda się dotrzymać postanowienia, to ta średnia temperatura spadłaby do 2,4 - 2,5 stopnia Celsjusza.