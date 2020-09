Szefowa KE przedstawiła cele redukcji emisji CO2. Ambicje mogą okazać się niewystarczające

Ursula von der Leyen przedstawiła nowe cele redukcji emisji CO2 do 2030 roku. Według jej słów plan redukcji poziomu emisji w UE do tej daty ma zostać zwiększony z 40 do 55 proc. Komentujący tę decyzję eksperci z Koalicji Klimatycznej uważają ją za niewystarczającą.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (Getty Images)