Krwawy Księżyc w maju. Pełnia Superksiężyca i zaćmienie już dziś

Nazwa, podobnie jak inne przydomki pełni naszego naturalnego satelity, nawiązuje do wierzeń rdzennych Amerykanów. Indianie stosowali różne nazwy pełni Księżyca do liczenia upływu miesięcy, a nazwy są powiązane ze zjawiskami w przyrodzie. Co ciekawe, NASA przyjęła te zwyczajowe nazwy i stosuje je do opisu własnych obserwacji.