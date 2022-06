Kreatywność Ukraińców. Oto, co zrobili z częścią zestrzelonego Ka-52

Jak wynika z materiału zamieszczonego w mediach społecznościowych przez ukraińskie ministerstwo, wyrzutnia ze zniszczonego Ka-52 została zainstalowana na pojeździe Mitsubishi L200. Od początku wojny obrońcy zniszczyli już wiele rosyjskich śmigłowców, o czym regularnie informujemy na naszych łamach.Ka-52 to dość cenna maszyna – jej koszt jednostkowy wynosi 16 mln dolarów, co przy obecnym kursie daje równowartość ok. 71 mln zł. Przyjrzyjmy się możliwościom tej konstrukcji.