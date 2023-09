Kraj z północy zmienia zdanie? Ukraina tylko czeka na znak

- Dobiegło końca szkolenie zapoznawcze i według raportu, który otrzymałem od sił zbrojnych, przebiegło ono pomyślnie. W celu odbycia szkoleń w sierpniu do kraju przybyło kilku doświadczonych ukraińskich pilotów bojowych. Jak powiedzieliśmy, nie wykluczamy wysłania Gripenów do Ukrainy. Doświadczenie ze szkolenia powinno stanowić podstawę trwających prac nad wyjaśnieniem warunków ewentualnego transferu - powiedział Pål Jonson, minister obrony Szwecji.

JAS 39 Gripen to wielozadaniowy myśliwiec czwartej generacji produkowany przez koncern SAAB. Mierzy ponad 14 m długości. Osiąga prędkość do ok. 2130 km/h (2 Ma) i może operować na pułapie do 18 tys m. Na przestrzeni lat doczekał się kilku modernizacji, które obejmowały także bardzo ważne kwestie w postaci napędu, masy, elektroniki i liczby miejsc (jeden lub dwóch pilotów).