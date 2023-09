Wygląda jak statek UFO. Mocarstwo stworzyło podniebną bestię

Wspomniany program dotyczący tego typu jednostek zakłada, że zostaną one wcielone do służby w 2024 r. Ich domem zostanie jeden z amerykańskich lotniskowców.

Jak pisał Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski, MQ-25 Stingray to ciekawy przykład pokazujący, jak zmieniają się priorytety największych armii świata. Początkowe plany zakładały, że będzie to dron szturmowy. Z czasem zaczęto skłaniać się ku przygotowaniu go do zadań związanych z rozpoznaniem i obserwacją, a finalnie przeprojektować konstrukcję na podniebny, bezzałogowy tankowiec. Warto mieć jednak na względzie to, że mimo swojego głównego przeznaczenia MQ-25 Stingray najprawdopodobniej nie zostanie pozbawiony systemów pozwalających na zwiad.