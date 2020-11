Kraj, który całkowicie zakaże Facebooka. Tak, to naprawdę możliwe

Zakaz korzystania z Facebooka

Wielu ekspertów potępia takie posunięcie i uznaje je za niepotrzebne oraz niesprawiedliwe przekroczenie uprawnień rządu. Krytycy podkreślają, że to jeden ze sposób na uciszenie opozycji. Nie jest do końca jasne, w jaki sposób Sogavare planuje faktycznie zakazać korzystania z rozbudowanej sieci mediów społecznościowych, jak będzie to egzekwowane i jak długo potrwa.