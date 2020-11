Make life harder odblokowani na Instagramie. Facebook ujawnia powód

Do czwartkowego wieczoru, gdy profil "Make life harder" stał się niespodziewanie pusty , a głodni satyrycznych treści internauci szybko zaczęli alarmować. "MLH znikło! Cenzura Instagrama!" – pojawiły się posty na Facebooku, Instagramie czy Twitterze. Ponad pół miliona obserwujących profil osób musiało odejść z niedosytem i znakiem zapytania.

Osiem gwiazdek czy pomyłka?

I faktycznie – w piątek wszystko wróciło do normy, a autorzy MLH zdradzili, o co chodziło. "Konto zostało wielokrotnie zgłaszane, a finalnie usunięte ze względu ***** ***" – napisali na InstaStories.

Osiem gwiazdek jest symbolem trwających od tygodni protestów. Oznacza jasno sprecyzowaną postawę wobec rządzącej partii PiS. Te same osiem gwiazdek można zobaczyć na tysiącach plakatów i kartonów, z którymi protestujący spacerują po ulicach. Znaku tego używa też wiele osób publicznych, wyrażając swą dezaprobatę wobec działań PiS-u. Wystarczy przypomnieć choćby Taco Hemingwaya , który dzień przed II turą wyborów prezydenckich opublikował utwór "Polskie tango". Pod koniec klipu raper wprost mówi, co sądzi o polskich władzach i umieszcza słynne osiem gwiazdek.

Do tej pory jednak nie było informacji o jakichkolwiek blokadach z powodu publikowania tego znaku. Zapytaliśmy polskie biuro prasowe Facebooka (do którego należy Instagram), czy faktycznie taki był powód blokady.

Okazuje się, że to wcale nie osiem gwiazdek było powodem blokady. Powodu właściwie... nie było. "Profil został usunięty przez pomyłkę i został już przywrócony. Przepraszamy za wszelkie spowodowane tym niedogodności" - czytamy w odpowiedzi od biura prasowego Facebooka.

Make life harder - wszystko zaczeło się od Kasi Tusk

"Make life harder" to jeden z najpopularniejszych profili satyrycznych na polskim Instagramie. Przed blokadą na Instagramie obserwowało go 563 tys. internautów. Profil na Facebooku śledzi z kolei 315 tys. osób.

W 2015 roku postanowili się ujawnić. Na łamach trójmiejskiej "Gazety Wyborczej" opowiedzieli o sobie. Okazało się, że za "Make life harder" stoi dwóch przyjaciół: młody poeta Jakobe Mansztajn i były urzędnik Rafał Żabiński. Odnieśli się wtedy do swego "coming outu": "MLH będzie trwało wiecznie jak Rzym, a to tutaj to tylko mały, nieznaczący przerywnik, który na zawsze zmieni życie dwóch kartofli z Gdańska".