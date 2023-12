Koty to urodzeni mordercy? Lista ich ofiar jest bardzo długa

Badania potwierdzają, że koty to drapieżniki z prawdziwego zdarzenia. Analizy, które ukazały się na łamach czasopisma "Nature Communications" dowodzą, że żyjące na wolności koty mają jedną z najbardziej zróżnicowanych diet spośród wszystkich drapieżników na świecie. Eksperci oszacowali, że koty zjadają 2084 różnych gatunków, a ok. 17 proc. z nich, to gatunki podlegające ochronie.

Koty, to zwierzęta, które człowiek udomowił ponad 9 tys. lat temu. Od tego momentu towarzyszą nam w naszym codziennym życiu, pełniąc różne role - od domowych pupili, aż po maszyny do zadań specjalnych, a ściślej mówiąc - do zabijania. W wielu miejscach pilnują, aby nie pojawił się żaden gryzoń. Eksperci w na łamach "Nature Communications" zwrócili uwagę, że obecnie "koty zamieszkują wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy i zostały wprowadzone na setki wysp, co czyni je jednymi z najbardziej rozpowszechnionych gatunków na naszej planecie".

Koty - niewinnie wyglądający zabójcy

Co ciekawe, ich zdaniem można je też zaliczyć do kategorii najbardziej problematycznych gatunków inwazyjnych na świecie. Wolno żyjące koty, ze względu na ich światową ekspansję zakłóciły funkcjonowanie wielu ekosystemów. Eksperci wśród stawianych im zarzutów wymieniają m.in. przenoszenie chorób na inne gatunki, w tym na ludzi, żerowanie na rodzimej faunie, tworzenie zagrożenia dla integralności genetycznej dzikich kotowatych, czy doprowadzenie do wyginięcia wielu gatunków.

Jednym z czynników, które pozwolił kotom na "podbój" świata, jest ich dieta. Zdaniem badaczy wolno żyjące koty są w stanie zjeść co najmniej 2084 różnych gatunków zwierząt. Dieta kotów zawiera 9 proc. znanych ptaków, 6 proc. znanych ssaków i 4 proc. znanych gatunków gadów. Większość kocich ofiar, bo aż 97 proc. ma masę mniejszą niż 5 kg, co nie oznacza, że nie zdarzają się i większe okazy. Przegląd ponad 500 wcześniejszych analiz pozwolił naukowcom ustalić, że kotom zdarzało się zjeść emu, żółwia zielonego, krowę domową, a nawet kangura.

"Nasze badanie rzuca światło na zwyczaje drapieżne jednego z najskuteczniejszych i szeroko rozpowszechnionych inwazyjnych drapieżników na świecie. Według naszej wiedzy to badanie jest jak dotąd najbardziej wszechstronną, globalną syntezą diety kotów i prawdopodobnie największą na świecie dla dowolnego gatunku" - przekonują autorzy badania. Naukowców niepokoi jednak fakt, że wśród 2084 gatunków zwierząt, które może zjeść kot 347 to gatunki objęte ochroną.

Serwis IFL Science jako przykład podaje Nową Zelandię. Badania przeprowadzone tutaj w latach 70. XX wieku wykazały, że zdziczałe koty domowe przyczyniły się do wyginięcia co najmniej sześciu endemicznych gatunków ptaków i ponad 70 zlokalizowanych podgatunków. Inne badania, zrealizowane w Wielkie Brytanii w 2022 r. sugerują natomiast, że w Anglii koty domowe zabijają każdego roku od 160 do 270 milionów zwierząt.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski