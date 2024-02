Kosmiczna stacja paliw. Amerykanie budują dystrybutor na orbicie

Amerykanie rozwiązują w ten sposób jeden z podstawowych problemów, który ogranicza możliwości działania satelitów na ziemskiej orbicie. O ile większość tego typu obiektów porusza się po stałych orbitach, używając napędu głównie do korekty położenia, to wojskowe satelity potrzebują zdolności manewrowania – np. po to, aby zbliżyć się do innego satelity, wykraść dane albo dokonać fizycznych uszkodzeń.