Kosmici istnieją? Naukowcy sądzą, że znaleźli na to "śmierdzący" dowód

Astrobiologowie są zdania, że mogli odnaleźć dowód na istnienie życia pozaziemskiego. Ich zdaniem kluczem do potwierdzenia nowej teorii ma być fosfina - wyjątkowo śmierdzący, szkodliwy gaz.

Badacze MIT przyznają, że na gazowych planetach, takich jak Jowisz czy Saturn fosforowodór może być wytwarzany bez obecności żywych organizmów. Jednak ich zdaniem nie jest to możliwe na planetach skalistych. Dlatego może to być ważny czynnik w ustalaniu, czy na planecie istnieje życie.

To, co udało się ustalić do tej pory daje badaczom duże nadzieje na odniesienie sukcesu. Wcześniej do przeanalizowali ponad 16 tys. substancji, które również mogłyby sprzyjać powstawaniu życiu, jednak dopiero fosfina dała obiecujące rezultaty.