Koronawirus zmutował w 3 różne typy SARS-CoV-2. Nowe wyniki badań

Zespół badaczy z University of Cambridge, Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii oraz Instytutu Genetyki Sądowej w Münster przeanalizował filogenetyczną SARS-CoV-2. Na podstawie 160 próbek od pacjentów, którzy zachorowali między 24 grudnia 2019 a 4 marca 2020 roku, udało im się ustalić, że koronawirus z Wuhan występuje w trzech różnych typach.

Typ A SARS-CoV-2 jest najbliższy temu, który rozpoznano u nietoperzy i łuskowców. Wirus typu A wraz z typem C jest przyczyną największej liczby zakażeń poza Azją. SARS-CoV-2 typu B, który powstał z wirusa typu A, występuje głównie w Azji Wschodniej, a jego zmutowana wersja - typ C - atakuje przede wszystkim w Europie.

Co ciekawe, wirus typu A występuje w Chinach stosunkowo rzadko, a typu C niemal w ogóle tam nie stwierdzono. Ten ostatni jest identyfikowany przede wszystkim we Francji, Szwecji, Włoszech i Anglii.