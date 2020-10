Koronawirus z łatwością atakuje organizm człowieka. Naukowcy wyjaśniają, dlaczego

Badaczom udało się ustalić, które cechy patogenu sprawiają, że tak łatwo przychodzi mu przeprowadzenie ataku na ludzkie komórki. Zdolność koronawirusa do przenikania do ludzkich komórek bierze się z jego charakterystycznej budowy. Białko szczytowe SARS-CoV-2 dużo łatwiej wiąże się z nimi, niż w przypadku jakiegokolwiek spotkanego wcześniej wirusa. A to wszystko przez tzw. "zwarty grzbiet".

Wszystkie koronawirusy łączą się z ludzkimi komórkami poprzez białka szczytowe. Każdy z nich jednak posiada inną strukturę. SARS-CoV-2 z łatwością przenika do ludzkiego organizmu właśnie dzięki swojej budowie. Tak wynika z badań przeprowadzonych w lutym przez grupę naukowców z University of Texas w Austin i National Institutes of Health. Badacze zmapowali strukturę molekularną białka szczytowego nowego koronawirusa.

Koronawirus - kiedy powstanie szczepionka?

Zdaniem ekspertów z WHO, szczepionka na COVID-19 może być jedynym sposobem na powstrzymanie pandemii. Na razie testy wciąż trwają, ale 10 potencjalnych kandydatów trafiło już do III fazy badań klinicznych, czyli do końcowego etapu testów. Niestety nie oznacza to, że szybko możemy spodziewać się rozwiązania, z którego będziemy mogli powszechnie skorzystać. WHO podało, kto pierwszy powinien otrzymać szczepionkę i zachęca państwa, by dołączały do przygotowanego przez organizację programu szczepień. Eksperci uważają jednak, że do powszechnego użycia szczepionka raczej nie wejdzie przed jesienią 2021 roku.