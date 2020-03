Koronawirus wykryty w 5 minut? USA w trybie pilnym dopuszcza testy firmy Abbot

Koronawirus zaraża w niebotycznie szybkim tempie, o czym najlepiej przekonały się Stany Zjednoczone. To właśnie w USA stwierdzono najwięcej przypadków COVID-19. W związku z tym FDA działa szybko i w trybie pilnym dopuszcza do użytku niesprawdzone testy firmy Abbot.

Koronawirus sieje coraz większy niepokój wśród mieszkańców całego świata. Do najbardziej zlęknionych z pewnością można zaliczyć obywateli Stanów Zjednoczonych. To właśnie w USA potwierdzono jak dotąd najwięcej przypadków choroby COVID-19. Tamtejsze władze robią co mogą aby skutecznie zahamować tempo rozprzestrzeniającej się pandemii.

Ponieważ czas jest niezwykle istotny, wiele decyzji za oceanem zapada w trybie pilnym. Nie inaczej było w przypadku dopuszczenia przez FDA (Agencja Żywności i Leków) nie do końca sprawdzonego sprzętu do robienia testów na obecność koronawirusa. Amerykańska instytucja rządowa w drodze wyjątku zezwoliła firmie Abbot na udostępnienie urządzenia ID NOW dostawcom usług medycznych już w przyszłym tygodniu.

ID NOW to niewielkich rozmiarów urządzenie, które jak przekonuje producent, dzięki wykorzystaniu technologii molekularnej jest w stanie wskazać wynik pozytywny już po 5, a negatywny po 13 minutach. - Pandemia COVID-19 będzie zwalczana na wielu frontach, a przenośny test molekularny, który oferuje wyniki w ciągu kilku minut, stanowi uzupełnienie szerokiej gamy rozwiązań diagnostycznych niezbędnych do zwalczania tego wirusa - mówi Robert B. Ford, prezes i dyrektor operacyjny firmy Abbott.

Producent dodaje, że urządzenie za sprawą swoich niewielkich gabarytów oraz tempa wykrywalności SARS-CoV-2 idealnie nada się do pracy poza czterema ścianami oddziałów szpitalnych.

Jak informują zagraniczne media, firma Abbot jest gotowa dostarczać do punktów opieki zdrowotnej nawet 50 tysięcy testów dziennie od przyszłego tygodnia.

Urządzenie nazywane "laboratorium w pudełku" nie zostało zatwierdzone przez FDA, dlatego też nie może zostać dopuszczone do powszechnego użytku. Udostępnienie go w trybie pilnym oznacza, że mogą korzystać z niego jedynie certyfikowane służby podczas nagłych wypadków.

