Koronawirus. WHO twierdzi, że "najgorsze jeszcze przed nami"

Najnowsze dane pokazują, że COVID-19 wciąż rozprzestrzenia się niemal na całym świecie. Podczas ostatniej konferencji dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus przyznał, że "najgorsze może być jeszcze przed nami", a będzie to efekt braku wspólnego frontu w walce z pandemią.

- Pęknięcia między ludźmi i pęknięcia między stanowiska "podsycają" pandemię - powiedział dr Tedros. - Nie należy używać koronawirusa jako okazji do walki między sobą czy zdobywania politycznych wpływów. To niebezpieczne, jak zabawa z ogniem.

W trakcie poniedziałkowej konferencji dyrektor WHO przypomniał również że w ostatnich dniach groźby śmierci i rasistowskie obelgi . Miało to miejsce w tym samym czasie, gdy prezydent Donald Trump ogłosił, że USA zawiesi finansowanie WHO. Organizacja przyznała, że zwróci się do innych krajów, aby pomóc wypełnić wszelkie luki w finansowaniu pracy nad COVID-19, wyrażając "ubolewanie" z powodu decyzji Trumpa.