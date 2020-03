Epidemia koronawirusa. To jeszcze nie pandemia, ale jest coraz bliżej

Chociaż zagrożenie pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 jest coraz wyższe, to póki co możemy mówić jedynie o epidemii. Nie są to terminy, które można stosować wymiennie.

O epidemii mówi się, gdy na określonym obszarze zaczyna dochodzić do większej niż zwykle liczby zachorowań na daną chorobę. W Polsce regularnie występuje epidemia grypy, gdy w okresie zimowym rośnie liczba chorych. Dziś możemy mówić o epidemii choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Chinach.

Termin pandemia ma zastosowanie, gdy w kilku miejscach na świecie (i na różnych kontynentach) pojawiają się ogniska epidemiologiczne danej choroby i utrzymują się samoczynnie, czyli bez stałego dopływu chorych z oryginalnego miejsca epidemii. Według Światowej Organizacji Zdrowia nie zaistniały jeszcze warunki dające podstawy do ogłoszenia pandemii COVID-19, a przypadki choroby w innych krajach niż Chiny to tzw. przypadki "zawleczone" spowodowane podróżami.

Eksperci oceniają, że wstrzemięźliwość WHO do ogłoszenia pandemii wynikają z obaw przed paniką.

- To jedynie kwestia semantyki - powiedział w wywiadzie dla qz.com lekarz chorób zakaźnych Juan Dumois ze szpitala Johna Hopkinsa. - nazwanie obecnego problemu pandemią nie zmieni zaleceń prewencyjnych Światowej Organizacji Zdrowia.

Jednak już sam dyrektor zarządzający WHO powiedział, że przy obecnym stanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, sytuacja, w której stanie się on pandemią jest już bardzo bliska. Tedros Adhanom Ghebreyesus dodał też, że jeśli do tego dojdzie, to będzie to pierwszy w historii przypadek kontrolowanej pandemii.