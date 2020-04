Koronawirus we Włoszech. Drony krzyczą na ludzi na ulicy

Włoskie drony póki co nie wystawiają mandatów. W tym celu do osoby łamiącej kwarantannę musi udać się osobiście policjant.

Drony wykorzystywane są nie tylko przez policję, do pracy zaangażował je też burmistrz Cateno De Luca, który chce przy ich pomocy nakłonić mieszkańców swojej miejscowości do pozostania w domach. Osoby przyłapane na ulicy usłyszą nagraną wiadomość od burmistrza: "Gdzie do cholery idziesz? Wracaj do domu!".

Użycie dronów do monitorowania zachowania ludności podczas epidemii koronawirusa jest oczywistym ułatwieniem dla służb, ale jednocześnie budzi głosy sprzeciwu, które mówią, że to zbyt duża ingerencja w prywatność.

W Polsce póki co drony nie były wykorzystywane do walki z epidemią, ale wkrótce może się to zmienić. Trwają prace legislacyjne mające na celu włączenie dronów do akcji w oparciu o system PansaUTM, który zarządza i koordynuje loty bezzałogowych statków powietrznych. Jeśli prace zakończą się powodzeniem, to niebawem na polskim niebie możemy zobaczyć tysiące dronów lecących z pomocą chorym.