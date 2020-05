Koronawirus: w Polsce potwierdzono ponad 17,6 tys. zakażeń [Mapa 15.05.20]

Najnowsze dane z Polsk i pokazują już 17 615 potwierdzonych przypadków COVID-19. Wśród nich 883 zakażenia koronawirusem okazały się śmiertelne. Zgodnie z informacjami przedstawionymi na mapie, rośnie również liczba osób, które wyzdrowiały. 15 maja było to prawie 7 tys. osób. Najwięcej zakażeń wykryto w województwach:

W związku z tym wiele osób obawia się również o to, czy epidemia nie wróci ze wzmożoną siłą. Specjaliści są zdania, że konieczne może być przygotowanie się na najgorszy scenariusz. WHO również zwracało na to uwagę w wystąpieniu z 11 maja.