Koronawirus a odmrażanie gospodarki. WHO publikuje wytyczne dla każdego kraju

We Włoszech i USA rozpoczyna się odmrażanie gospodarki na coraz większą skalę. Otwierane są kolejne fabryki i zakłady usługowe. Również w Polsce powoli znoszone są obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa. Otwarto galerie handlowe i część przedszkoli. Od przyszłego tygodnia najprawdopodobniej otwarte zostaną także zakłady fryzjerskie.

W związku z tym, że liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 cały czas rośni e, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyznaczyła 3-punktową listę kontrolną, na którą władze powinny zwrócić uwagę w związku z pandemią COVID-19 zanim zniesie przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus wyszczególnił w swoim poniedziałkowym przemówieniu trzy pytania, na które władze powinny odpowiedzieć, zanim zaczną wprowadzać łagodniejsze przepisy:

WHO podkreśliła, że w miarę znoszenia blokad, ludzie coraz bardziej będą się przemieszczać i mieszać. Nieuchronnie pojawią się wtedy nowe infekcje, dlatego kraje i miasta powinny otwierać się ostrożnie i po upewnieniu się, że są gotowe poradzić sobie z każdym gwałtownym wzrostem zakażeń SARS-CoV-2.

- Ryzyko zakażeń wzrośnie. Pytanie brzmi: czy służby ochrony zdrowia publicznego są w stanie wykrywać nowe przypadki zakażeń i tłumić ich skupiska bez powrotu do wzmożonych środków ostrożności - zauważył dyrektor wykonawczy WHO ds. zdrowia w nagłych wypadkach, Mike Ryan.

Ekspert wskazał również Koreę Południową i Niemcy jako kraje, które rozsądnie podeszły do problemu. Zwrócił również uwagę na to, że niepokojące jest to, że inne kraje wciąż zdają się bagatelizować zagrożenie.