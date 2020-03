Koronawirus: w Polsce ponad 1200 zakażeń, na całym świecie: ponad 530 tys. [Mapa koronawirusa]

Koronawirus: Mapa Polski

Na stronie możemy również prześledzić symulację, jak rozprzestrzeniał się wirus w kolejnych dniach epidemii. Rosnące tempo zakażeń ma związek z tym, że u wielu osób koronawirus SARS-CoV-2 nie wywołuje gwałtownych objawów. Oznacza to, że wielu z nas może być zakażonym i o tym nie wiedzieć. Szczególnie narażone są jednak osoby o obniżonej odporności, dlatego wszyscy powinniśmy stosować się do zaleceń władz i WHO, aby nie zakazić osób znajdujących się w grupie ryzyka.