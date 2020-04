Koronawirus w Polsce i na świecie. Mapa pokazuje rosnącą liczbę zakażeń

Od 20 kwietnia złagodzone zostały przepisy dotyczące zachowania się w trakcie pandemii, jednak Ministerstwo Zdrowia zwraca uwagę na to, że przepisy mogą zostać ponownie zaostrzone, jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju ulegnie pogorszeniu.

Mapa koronawirusa na świecie

Zdaniem niemieckich badaczy, liczba chorych może być znacznie wyższa, ale biorąc pod uwagę łagodne przechodzenie COVID-19 przez większość osób, o wiele trudniej jest wykryć ogniska choroby. Wielu specjalistów z całego świata zwraca uwagę na, że bez masowych testów na obecność SARS-CoV-2 powstrzymanie pandemii będzie o wiele trudniejsze. Tego samego zdania jest również WHO, które wskazuje również dodatkowy problem - osoby, które zwalczyły COVID-19 nie zawsze wytwarzają przeciwciała na SARS-CoV-2, co może prowadzić do ponownego zakażenia.