Polskie testy na koronawirusa. Już wkrótce trafią "wszędzie tam, gdzie są potrzebne"

Nowe testy na koronawirusa będą działać podobnie, jak te dostępne do tej pory na rynku. Decydująca będzie jednak cena - ta będzie o wiele niższa niż testów, sprowadzanych z zagranicy. Sam wynik będzie dostępny od 6 do 8 godzin od pobrania próbki i wyizolowania materiału genetycznego SARS-CoV-2.

Figiel przyznał, że część pieniędzy będzie przeznaczona na zakup kolejnych testów, ale również posłuży rozwojowi istniejącego. Wirusy mutują i zmieniają się , dlatego badania nad skutecznym ich wykrywaniem, zwłaszcza w obliczu pandemii, są kluczowe. Poza tym lepsze zrozumienie genotypu wirusa, który atakuje w Polsce pozwoli prześledzić, skąd SARS-CoV-2 dotarł do naszego kraju. Na pytanie o to, kto jako pierwszy skorzysta na polskich testach, Figiel odpowiedział:

- Mamy nadzieję, że trafią one wszędzie tam, gdzie są braki testów, czyli do stacji diagnostycznych, do wojewódzkich stacji sanepidu, do laboratoriów np. policyjnych - wszędzie tam, gdzie są potrzebne. - przyznał.