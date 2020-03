Koronawirus w Europie. Włochy z rosnącą liczbą zakażeń. Pierwszy przypadek w Berlinie

Koronawirus sieje coraz większe przerażenie wśród mieszkańców Europy. Najbardziej niepokojące informacje napływają z Włoch. Liczba ofiar wzrosła tam do 41, a zarażonych jest prawie 1700 osób. Odnotowano też pierwsze przypadki zakażeń w Szkocji oraz stolicy Niemiec.

Wirus w ekstremalnie szybkim tempie rozprzestrzenił się po świecie docierając między innymi na Stary Kontynent, gdzie oczy wszystkich Europejczyków zwrócone są na Włochy. To tam jak dotąd odnotowano największą ilość potwierdzonych zarażeń . Według najnowszych informacji, z chorobą walczy tam prawie 1 700 pacjentów . Włoskie media przekazały także wiadomości na temat ofiar śmiertelnych - potwierdzono już 41 przypadków.

Pierwszy przypadek w Szkocji

Szkocki rząd potwierdził w niedzielę pierwszy przypadek koronawirusa. Zarażona osoba pochodzi z regionu Tayside we wschodniej części kraju. Niedawno wróciła z północnych Włoch. Władze medyczne Szkocji ustalają listę miejsc, w których pacjent przebywał po powrocie, a także osoby, z którymi mógł się kontaktować.

- Szkocja jest dobrze przygotowana do wybuchu epidemii koronawirusa, ale obecnie nie ma żadnego lekarstwa ani szczepionki. Środki wczesnego wykrywania nadal będą miały zasadnicze znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. Ludzie mają do odegrania istotną rolę w powstrzymaniu wybuchu epidemii, stosując się do najnowszych zaleceń dotyczących zdrowia i podróży oraz stosując podstawowe środki ostrożności w zakresie higieny, takie jak częste mycie rąk, niedotykanie twarzy oraz zakrywanie nosa i ust chusteczką podczas kaszlu lub kichania - poinformowała szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon.