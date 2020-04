Koronawirus uszkadza bezpośrednio serce? Nowe dane niepokoją lekarzy

Naukowcy już kilka tygodni temu zwrócili uwagę na to, że COVID-19 prowadzi do uszkodzeń serca. Do zmian w układzie naczyniowym dochodzi u ok. 20 proc. hospitalizowanych pacjentów. Jednak kolejne badania wskazują to, że część osób z COVID-19 nie wykazująca objawów ze strony układu oddechowego umiera na zawał. Naukowcy nie mają pojęcia, dlaczego tak się dzieje.