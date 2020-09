Koronawirus. Ten dokument mówi prawdę o pandemii. "Zrozumieć COVID-19"

Jego autorzy zauważają, że na temat koronawirusa opublikowano tysiące artykułów naukowych, doniesień prasowych i miliony wzmianek w mediach społecznościowych. Nie pomaga to w usystematyzowaniu sprawdzonej naukowej wiedzy na ten temat przez społeczeństwo.

Brednie na temat koronawirusa. Naukowcy obalają popularne mity

Badacze podkreślają też, że "postawy irracjonalne […] są wielkim utrudnieniem w walce z epidemią COVID-19, którą to walkę, aby była ona pomyślna, należy prowadzić w sposób racjonalny".

Stosowanie się do zaleceń sanitarnych jest kluczowe

Według raportu "Zrozumieć COVID-19" blisko 7 mln osób w Polsce to osoby starsze niż 65 lat, a ok. 90 proc. z nich jest obciążonych chorobami przewlekłymi, często nawet kilkoma na raz. Istotną część populacji stanowią też osoby młodsze niż 65 lat, ale już z poważnym obciążeniem zdrowotnym. To dla tych grup COVID-19 jest poważnym niebezpieczeństwem.