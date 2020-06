Koronawirus. Szczepionka na gruźlicę może łagodzić przebieg COVID-19? Eksperci wyjaśniają

Co ciekawe, wiele badań, które miały miejsce na przełomie ostatnich lat, potwierdziło, że szczepionka przeciwko gruźlicy zmniejsza również ryzyko zakażenia innymi chorobami. Dlaczego tak się dzieje, wyjaśnił prof. Andreas Schlitzer z LIMES Institute na Uniwersytecie w Bonn.

- Wszystkie obecne we krwi komórki odpornościowe (a jest ich wiele rodzajów) wytwarzane są w szpiku kostnym przez krwiotwórcze komórki macierzyste. Pod wpływem szczepienia BCG ich program genetyczny ulega długoterminowym zmianom. Odkryliśmy, że po szczepieniu pewien materiał genetyczny staje się bardziej dostępny, co oznacza, że komórki mogą go częściej odczytywać