Koronawirus. Rośnie liczba wyzdrowiałych pacjentów. Wśród nich "super roznosiciel"

Koronawirus z Chin rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie, siejąc niepokój wśród mieszkańców wielu krajów świata. W zalewie fatalnych doniesień jest również miejsce na te dobre informacje. Oto najnowsze dane na temat wyzdrowiałych osób.

"Super roznosiciel wyzdrowiał"

Najbardziej znaną osobą, która wygrała walkę z koronawirusem jest 53-letni brytyjski biznesmen Steve Walsh. Nazywany "super roznosicielem" mężczyzna wirusem z Wuhan zaraził się podczas pobytu w Singapurze w dniach 20-23 stycznia. Dzień później przyleciał do kurortu we francuskich Alpach, gdzie spędził czas do 28 stycznia. Następnie samolotem easyJet przyleciał do Wielkiej Brytanii.