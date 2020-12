Koronawirus. Naukowcy dowiedli, że ultrafioletowe światło LED niszczy wirusa

Ultrafiolet to światło niewidzialne dla człowieka o długości fali od 10 nanometrów do 400 nanometrów. Promieniowanie ultrafioletowe, a zwłaszcza zakres UV-C (od 100 do 280 nm), jest znane ze swoich właściwości bakteriobójczych i jest wykorzystywane do odkażania materiałów.

Minusem stosowania światła UV do odkażania powierzchni jest jego szkodliwość dla człowieka. Z trzech zakresów światła ultrafioletowego: UV-A, UV-B i UV-C to właśnie to ostatniej jest najbardziej zabójcze dla organizmów żywych. Podczas naświetlania skóry światłem UV-C dochodzi do mutacji komórek, co może powodować nowotwory. Dlatego system dezynfekujące muszą być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie ludzi.