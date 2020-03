Koronawirus mógł zabić 40 milionów ludzi na świecie. Zaskakujące wyliczenia naukowców

W innym analizowanym scenariuszu naukowcy założyli, że ludzie ograniczyliby kontakty społeczne do 40 procent, a w przypadku osób starszych do 60 procent. W takim wypadku liczba zachorowań i zgonów zostałaby zmniejszona o połowę .

- Naszym zdaniem w najbliższych miesiącach będziemy mieli do czynienia ze stanem bezprecedensowej ostrej gotowości systemów opieki zdrowotnej. Z naszych badań wynika, że wszystkie kraje na świecie wybierają pomiędzy intensywnymi oraz kosztownymi działaniami na rzecz ograniczenia pandemii, a ryzykiem szybkiego załamania systemów opieki zdrowotnej. Nasze analizy sugerują, ze jeżeli teraz zaczniemy szybko działać, to uratujemy miliony ludzi od śmierci - mówi autor raportu Patrick Walker.

W opinii naukowców podjęcie wszelkich niezbędnych działań przez wszystkie kraje na świecie przyczyni się do uniknięcia aż 38,7 miliona zgonów . Jeżeli zalecenia zaczną być przestrzegane później, uda się uniknąć około 30,7 miliona zgonów. - Musimy podjąć szybkie, zdecydowane i globalne działania. Tylko to może zmniejszyć liczbę zgonów nawet o 95% i ocalić prawie 39 milionów ludzi - mówi współautorka badań, profesor Azra Ghani.

Wyliczenia zamieszczone w raporcie pt. "The Global Impact of COVID-19and Strategies for Mitigation and Suppression" zostaną wysłane do wszystkich krajów na świecie.