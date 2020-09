Koronawirus: Liczba zgonów z powodu COVID-19 przekroczyła milion

Koronawirus: Liczba ofiar przekroczyła milion

Koronawirus szybko się rozprzestrzenia

Liczba ofiar przekroczyła milion, ale wskaźnik śmiertelności powoli spada. Jest to związane z coraz większą wiedzą na temat koronawirusa. Lekarze zdobyli doświadczenie w leczeniu najciężej chorych pacjentów i z powodzeniem stosują ją w praktyce.

W Stanach Zjednoczonych COVID-19 jest na dobrej drodze, aby stać się trzecią najczęstszą przyczyną zgonów w 2020 r., po chorobach serca i raku, jak donosi Live Science. Model Institute for HealthMetrics and Evaluation (IHME) przewiduje, że do stycznia 2021 r. w USA z powodu choroby umrze 167 tys. osób. Tym samym Stany Zjednoczone wysuwają się na czołówkę, jeśli chodzi o liczbę zakażonych osób oraz zgonów wywołanych przez COVID-19.