Koronawirus. Leczenie krwią osób, które zwalczyły infekcję będzie testowane w Wielkiej Brytanii

Osocze krwi osób, które pokonały koronawirusa SARS-CoV-2, może być wykorzystane do zwalczania COVID-19 u innych osób? Eksperymentalne leczenie przeciwciałami wdroż brytyjscy specjaliści na pacjentach i personelu służby zdrowia.

Brytyjscy lekarze planują dożylne podanie osocza krwi osób, które zwalczyły koronawirusa, pacjentom, ich opiekunom oraz pracownikom brytyjskiej służby zdrowia (NHS). Eksperymentalna terapia ma na celu pomóc w nabyciu odporności na COVID-19.

Zdaniem specjalistów, terapia powinna być skuteczna, ponieważ osoby, które pokonały COVID-19 wytworzyły w swojej krwi przeciwciała będące w stanie zwalczyć koronawirus z Wuhan. Jak podaje, The Guardian, ci pacjenci, określani mianem "hiperimmunologicznych" mają być zachęcani do oddania krwi, by ratować najbardziej potrzebujących.

- Osocze od pacjentów, którzy wyzdrowiali z COVID-19, będzie zawierać przeciwciała wytworzone przez ich układ odpornościowy w walce z wirusem. To osocze może zostać przetoczone pacjentom, których układ odpornościowy nie jest w stanie tak szybko wytworzyć własnych przeciwciał - poinformował rzecznik NHS Blood and Transplant w rozmowie z The Guardian.

Eksperymentalne leczenie będzie skierowane przede wszystkim do pacjentów przyjętych do szpitala z zapaleniem płuc wywołanym przez SARS-CoV-2 w nadziei, że zmniejszy to liczbę osób, które trafią na respiratory na oddziałach intensywnej terapii (OIOM).

Osoby pozostające w bliskim kontakcie z pacjentami z COVID-19, takie jak personel NHS i członkowie rodziny, również mogą być poddawani terapii, by spowolnić tempo rozprzestrzeniania się wirusa. Prof. David Tappin, starszy pracownik naukowy na University of Glasgow, złożył wniosek do National Institute for Health Research o przeprowadzenie dwóch badań klinicznych, w których zostanie zbadana skuteczność terapii.

- Trzeba porzeprowadzić testy. W przeciwnym razie nie będziemy wiedzieć, czy ta metoda jest skuteczna i opłacalna. A jeśli działa, to w których przypadkach sprawdza się najlepiej - powiedział Tappin. Profesor Robert Lechler, prezes Akademii Nauk Medycznych i dyrektor wykonawczy King's Health Partners, przyznał, że również zamierzają przeprowadzić równoległe próby z wykorzystaniem osocza.

NHS Blood and Transplant już rozpoczęło prace nad identyfikacją potencjalnych dawców. Zostaną również przeprowadzone odpowiednie badania, które potwierdzą, że przetoczenie krwi jest bezpieczne zarówno dla dawców i biorców.

Sam pomysł leczenia krwią osób, które zwalczyły COVID-19 powstał we współpracy z amerykańskimi badaczami, a w przeprowadzaniu analiz pomaga ok. 100 laboratoriów. Podobne badania są prowadzone także w Chinach, jednak przebadana grupa jest zbyt mała, by wyciągać na jej podstawie wnioski.

Koronawirus w Polsce jest coraz niebezpieczniejszy. Z każdym dniem rośnie liczba zakażonych, a na całym świecie SARS-CoV-2 zaatakował już ponad 720 tys. osób. Bieżącą sytuację możecie śledzić na mapie zakażeń koronawirusem.