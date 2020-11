Koronawirus. Kobieta przez 70 dni mogła zarażać innych

Cała sytuacja dotyczy 71-letniej mieszkanki stanu Waszyngton. Kobieta choruje na jedną z odmian białaczki, co sprawia, że jej układ odpornościowy jest osłabiony i tym samym gorzej zwalcza wirusy, w tym SARS-CoV-2. Naukowcy już wcześniej informowali, że osoby z osłabioną odpornością mogą dłużej zwalczać koronawirusa, ale do tej pory nie mieli na to zbyt wielu dowodów.