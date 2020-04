Koronawirus jeszcze groźniejszy? "Opieramy się na nieaktualnych modelach"

Prof. Lydia Bourouiba z Massachusetts Institute of Technology, która od lat zajmuje się wszystkim, co związane z kichaniem i kaszleniem ostrzega, że obecne ustalenia dotyczące dystansu społecznego opierają się na nieaktualnych modelach z lat 30. XX wieku.

Koronawirus: Czy trzeba zachować większy dystans?

Bourouiba uważa, że kropelki patogenu każdej wielkości mogą "podróżować" na odległość od 7 do 8 metrów. Z jej badań, opublikowanych na łamach "Journal of the American Medical Association" wynika, że "kropelki osiadające wzdłuż trajektorii mogą zanieczyścić powietrze", a ich pozostałości utrzymywać się zawieszone w powietrzu przez wiele godzin.