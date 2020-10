Koronawirus groźniejszy dla otyłych osób? Naukowcy publikują wyniki badań

Naukowcy wyjaśniają, że otyłość szkodzi na kilka sposobów. - Różne czynniki powodują ciężki przebieg choroby. Jednym z nich jest ograniczona zdolność do produkcji interferonów (klasa białek wydzielanych przez komórki obronne, niezbędnych do hamowania replikacji wirusów) oraz przeciwciał. Dodatkowo tkanka tłuszczowa działa jak magazyn wirusów, dzięki czemu mogą przetrwać one dłużej w organizmie - tłumaczy prof. Silvia Sales-Peres z Uniwersytetu Sao Paulo.