Koronawirus u dzieci. Ekspert: większość przechodzi zakażenie bezobjawowo

Alarmujące liczby rodzą coraz więcej pytań. Wśród nich należy wymienić między innymi te o najmłodszych pacjentów. Głos w sprawie zabrał prof. Leszek Szenborn, kierujący Kliniką Pediatrii i Chorób Infekcyjnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, w którym od początku epidemii przyjmowane są dzieci zakażone SARS-CoV-2 oraz z podejrzeniem zakażenia, jeśli wymagają hospitalizacji.

- W 11 ośrodkach klinicznych w całej Polsce od 1 marca 2020 roku do końca września zgłoszono 560 hospitalizowanych przypadków COVID-19 u dzieci , które zostały potwierdzone dodatnim wynikiem badania PCR w kierunku SARS-CoV-2 - mówi ekspert. - Większość dzieci do 15 lat przechodzi zakażenie bezobjawowo - wyjaśnia.

- Dzieci zakażone i hospitalizowane najczęściej nie mają ciężkich objawów choroby . O wiele rzadziej niż dorośli mają zapalenie płuc z niewydolnością oddechową. Takie przypadki były nieliczne w skali kraju. Większość dzieci zakaża się od dorosłych w domostwach i najczęściej ma objawy związane z wysoką gorączką oraz wymaga ustalenia właściwej przyczyny złego stanu i wdrożenia leczenia przeciwdrobnoustrojowego. Bardzo się staramy, aby jak najwięcej dzieci mogło szybko wrócić do domu i tam być poddane dziesięciodniowej izolacji - mówi prof. Leszek Szenborn.

"Pozytywny efekt pandemicznych restrykcji"

Profesor zaznaczył, że choć stan wielonarządowego zapalenia jest podobny do objawów choroby Kawasakiego, to nie ma dowodów, że wirus SARS-CoV-2 wywołuje tę chorobę.

- Choroba Kawasakiego jest nam znana od lat. Choć jej czynnik etiologiczny nie jest określony, to ma ona wszystkie znamiona choroby zakaźnej. Stan wielonarządowego zapalenia związany czasowo z epidemią COVID przebiega z podobnymi objawami, dlatego tacy pacjenci trafiają do nas w celu pogłębienia diagnostyki i rozważenia potrzeby dożylnego podania immunoglobulin, co jest standardem w chorobie Kawasakiego - mówi prof. Szenborn.