Koronawirus. Excel mógł doprowadzić od niedoszacowania liczby zakażonych w Wielkiej Brytanii

Po rekordowym ogłoszeniu rzecznik brytyjskiej służby zdrowia powiedział, że wysoka liczba spowodowana jest błędem technicznym. Wspomniany błąd miał doprowadzić do tego, że niektóre przypadki zanotowane w ubiegłym tygodniu nie trafiły do raportu. Chociaż nie zostało sprecyzowane, na czym polegał błąd, to istnieje prawdopodobieństwo, że jest on dość kuriozalny i dotyczy maksymalnej liczby wierszy w tabelce w Excelu.