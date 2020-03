Koronawirus: COVID-19 mogą zarażać osoby, które nie wykazują jeszcze żadnych objawów

Naukowcy ostrzegają, że koronawirusem mogą zarażać osoby nieposiadające jeszcze żadnych objawów choroby, czyli takie, które same niedawno się nim zaraziły. Jest to duże wyzwanie dla walki z pandemią.

Koronawirus: Kwarantanna chorych osób

- To jedna z pierwszych rzeczy, która budziła nasze zmartwienie, kiedy wybuchła epidemia – powiedział prof. Steven Riley z Imperial College London, nie biorący udziału w badaniu sposobów rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Koronawirus: Czas pomiędzy zarażeniami

Wśród badanych z Singapuru od 45 do 84 proc. infekcji pochodziło od osób inkubujących wirusa. W Chinach szacunki wahały się w granicach od 65 do 87 proc.

Odkrycie potwierdzają ostatnie wypowiedzi Marii Van Kerkhove, szefowej wydziału chorób zakaźnych i chorób odzwierzęcych WHO. Zdaniem Kerkhove wstępne dane dowodzą, że pacjenci silniej zarażają we wczesnych stadiach choroby, w tym przed pojawieniem się objawów.

Eksperci są zgodni, że nadal trzeba izolować osoby z objawami koronawirusa, ale nie jest to wystarczające rozwiązanie do zatrzymania pandemii.

Koronawirus a SARS

Rowland Kao, który bada dynamikę chorób zakaźnych na Uniwersytecie w Edynburgu, powiedział: „Jednym z czynników odróżniających pandemię koronawirusa od epidemii SARS w 2003 r. jest to, że SARS był zakaźny dopiero po pojawieniu się objawów klinicznych, co sprawiło, że był łatwiejszy do kontrolowania. W przypadku obecnej pandemii od dawna podejrzewano, że znaczna liczba transmisji nastąpiła przed pojawieniem się objawów klinicznych".