Koronawirus. Co najmniej 7,2 mln Polaków w grupie zwiększonego ryzyka

– Płuca i układ sercowo-naczyniowy są często zagrożone u osób z SUD, co może częściowo tłumaczyć ich zwiększoną podatność na COVID-19 – powiedziała główna autorka badania Nora Volkow, dyrektorka National Institute on Drug Abuse.

Palacze dominują

Według innych badań aż 80 proc. palaczy spełnia kryteria uzależnienia od nikotyny, co sugeruje, że około 85 proc. osób z SUD w NIH to mogli być właśnie palacze. W przypadku pozostałych nałogów dodatkowym czynnikiem przyczyniającym się do podatności tych osób jest ich marginalizacja, która utrudnia im dostęp do usług opieki zdrowotnej.