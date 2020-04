Koronawirus a tlenek azotu. Naukowcy: może pomóc chorym na COVID-19

Główną przyczyną umieralności na COVID-19 jest ostra niewydolność oddechowa wywołana przez wirusa SARS-CoV-2 . Zdaniem naukowców, tlenek azotu może być skuteczny w leczeniu zarażonych pacjentów. Wszystko dlatego, że poprawia on przepływ krwi w okolicach płuc, pomaga zwiększyć ilość tlenu w krwiobiegu, a także ułatwia otrzymanie dostępu do powietrza. Zdaniem naukowców z Uniwersytetu Alabamy ma on również korzystny wpływ na serce, które wymaga większej pracy, w trakcie gdy płuca zostały zaatakowane przez infekcję.

Tlenek azotu był także stosowany podczas epidemii SARS w latach 2002-2003, wywołanej przez patogen podobny do SARS-CoV-2. Zdaniem Vibhu Parcha, lekarza z Departamentu Chorób Sercowo-Naczyniowych UAB (University of Alabama at Birmingham), nieorganiczny związek chemiczny nie tylko przyczynił się wtedy do zwiększenia tlenu u pacjentów, ale również zaobserwowano u niego właściwości przeciwwirusowe.