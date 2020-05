Koronawirus a astma. Eksperci uspokajają: można zmniejszyć ryzyko COVID-19

- Prawdopodobnie leki, które przyjmują chorzy na astmę, hamują namnażanie się wirusa SARS-CoV-2. W kilku badaniach naukowych wykazano, że niektóre leki, np. formoterol, indakaterol i sterydy wziewne, hamują namnażanie się wirusa w ludzkich komórkach w warunkach in vitro - poinformował PAP prof. Piotr Kuna, kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Z obserwacji wynika, że prawidłowe leczenie astmatyków wpływa na poprawę ich odporności. W takim wypadku ryzyko zachorowania na COVID-19 jest takie samo, jak u osób zdrowych. Niestety, jak zauważa PAP, w Polsce wielu pacjentów nie stosuje się do zaleceń lekarzy.

Ocenia się, że jedynie 40 proc. pacjentów stosuje się do zaleceń lekarzy, mimo dużej dostępności leków. Wielu z nich przerywa leczenie, gdy zobaczą poprawę, jednak nawet w takim przypadku astma dalej się rozwija, wyniszczając organizm.

- Gdy pacjent jest właściwie leczony, objawy znikają. Chory sądzi, że skoro objawy ustąpiły, to został wyleczony. Gdy po pewnym czasie, nawet po kilku dniach od odstawienia leków, dolegliwości się pojawią, często nie łączy ich z astmą – komentuje dr Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP.

Co więcej wielu pacjentów nie potrafi prawidłowo używać inhalatorów, zauważa dr Dąbrowiecki. W takim wypadku za mała dawka dociera do oskrzeli i leczenie jest nieskuteczne. Wtedy choroba się rozwija i dochodzi do osłabienia organizmu, a choroba może przejść w cięższą postać.