Koreańczycy otwierają nową bazę w Polsce. Wspomoże nasze lotnictwo

Jak informuje serwis Zbiam.pl , koreańska baza została ulokowana w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. W tym samym miejscu będą również stacjonować odrzutowe samoloty szkolno-bojowe FA-50GF Fighting Eagle . Te z kolei zostały dostarczone polskim Siłom Zbrojnym 9 lipca i obecnie są na etapie testów, po których zostaną formalnie przekazane do użytkowania.

Nowa baza Korea Aerospace Industries ma przede wszystkim posłużyć za wsparcie techniczne dla 48 samolotów FA-50 Fighting Eagle , które docelowo mają trafić do polskiej armii. Pierwsze 12 ma trafić w ręce naszych pilotów jeszcze w tym roku, po czym zostaną one zmodyfikowane do standardu Block 20.